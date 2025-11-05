Глава Gunvor не ждет снижения потребления нефти в ближайшее десятилетие

Торбьерн Тернквист также отметил, что нефтяная и газовая отрасли будут и дальше расти, а энергетический переход не заменит нефтегазовую отрасль

Редакция сайта ТАСС

АБУ-ДАБИ, 5 ноября. /ТАСС/. Потребление нефти в мире вряд ли достигнет своего пика в ближайшие 10-летие, заявил генеральный директор международной нефтетрейдинговой компании Gunvor Торбьерн Тернквист.

"Я считаю, что будет очень трудно увидеть какое-либо снижение потребления нефти в ближайшее 10-летие. Существенное снижение. Я не могу сидеть и точно говорить, на сколько процентов вверх или вниз. Но нефть нам будет нужна", - сказал он.

Тернквист также отметил, что нефтяная и газовая отрасли будут и дальше расти, а энергетический переход не заменит нефтегазовую отрасль, нужны будут все источники энергии.