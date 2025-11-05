Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижался

Индекс Московской биржи находился на отметке 2 559,51 пункта

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрировал снижение ведущих индексов. Курс юаня рос.

По данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опускался на 0,67%, до 2 553,74 пункта, индекс РТС также снижался на 0,67% - до 994,59 пункта. Курс юаня прибавлял 11,55 коп. - до 11,27 руб.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение до 2 547,35 пункта (-0,92%), индекс РТС составлял 992,1 пункта (-0,92%). В то же время курс юаня ускорил рост и достигал 11,301 руб. (+14,6 коп.).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии снижался на 0,45% и находился на отметке 2 559,51 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.