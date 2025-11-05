Gunvor рассматривает новые СПГ-проекты в США

У компании уже есть одно соглашение о закупке продукции, отметил гендиректор предприятия Торбьерн Тернквист

Редакция сайта ТАСС

АБУ-ДАБИ, 5 ноября. /ТАСС/. Нефтетрейдинговая компания Gunvor рассматривает новые СПГ-проекты в США, заявил журналистам генеральный директор Gunvor Торбьерн Тернквист.

"Мы рассматриваем некоторые проекты в Соединенных Штатах", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. При этом он отметил, что у компании уже есть одно соглашение о закупке продукции, которая еще не произведена, в этом регионе.

Кроме того, по словам Тернквиста, он не верит в то, что Катар реально приостановит поставки сжиженного природного газа в ЕС. "Они угрожают, да, я не думаю, что это произойдет", - добавил он.