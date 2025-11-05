Бизнес моногородов сможет получить почти 1 млрд рублей по программе кредитования

До 2030 года предусмотрено оказание финансовой поддержки на сумму около 18,3 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Малый и средний бизнес из 26 моногородов и прилегающих к ним 27 особых экономических зон (ОЭЗ) до конца 2026 года сможет привлечь почти 1 млрд рублей поддержки в виде льготного финансирования и банковских гарантий в рамках новой совместной программы Минэкономразвития России и Корпорации МСП. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

Всего на эти цели до 2030 года программой предусмотрено оказание финансовой поддержки на сумму около 18,3 млрд рублей.

"МСП создают новую инфраструктуру и рабочие места, а значит, сокращается отток населения и формируется более комфортная среда и качество жизни людей. При этом меры господдержки должны учитывать местную специфику, фокусироваться на поддержке секторов экономики, необходимых для развития этих территорий. У Корпорации МСП уже есть опыт реализации двух уникальных адресных программ развития малого и среднего бизнеса - для малых технологических компаний и предприятий из сферы станкостроения и робототехники. Мы видим, что при такой фокусной поддержке динамика роста МСП в 2-3 раза выше как по объемам выручки, так и по росту занятости", - сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.

Ставка по льготным кредитам составит 6-10% годовых. Осуществлять кредитование будет дочерняя структура Корпорации МСП - МСП банк. Заявку уже можно подать онлайн через цифровую платформу МСП.РФ.

Для бизнеса моногородов, планирующего реализовать инвестиционный проект, будет действовать льготная ставка 6% в течение 5 лет на сумму до 200 млн рублей. Если предпринимателю необходимо оборотное кредитование, то по программе его можно привлечь на 3 года по ставке 10%, сумма - до 50 млн рублей.

Резиденты прилегающих к моногородам особых экономических зон, расположенных на расстоянии не более 100 км от границ населённого пункта, где находится градообразующее предприятие моногорода, могут подать заявку на получение инвестиционного кредита до 200 млн рублей по ставке 10% на 5 лет.

"Прорабатывая и запуская эту программу, мы совместно с Минэкономразвития выделили для поддержки в 2025-2026 годах 27 особых экономических зон, два "угольных" моногорода и 24 моногорода. В текущем году по новой программе будет выделено около 200 млн рублей, а основной объём поддержки придётся на 2027-2030 годы. Малый и средний бизнес в моногородах и ОЭЗ сможет получить льготные кредиты и гарантии в нашем дочернем МСП Банке. Для удобства предпринимателей подать заявку уже можно на цифровой платформе МСП.РФ - не нужно идти в банк, весь документооборот пройдёт в онлайне", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По новой программе поддержкой смогут воспользоваться предприниматели, осуществляющие деятельность в обрабатывающей промышленности, туризме, логистике, научно-технической деятельности, здравоохранении, спорте и других приоритетных отраслях.