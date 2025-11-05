В Забайкалье выявили картель в мусороперевозках

Служба завела дело о нарушении антимонопольного законодательства

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картель в сфере транспортирования твердых коммунальных отходов (ТКО) на сумму 4,5 млрд рублей. Торги на оказание услуг по транспортированию ТКО проходили на территории Забайкальского края, сообщили в пресс-службе ведомства.

Служба завела дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Автолидер", ООО "Мехуборка Забайкалье", ООО "Трансвэй", ООО "Эко-гарант" и хозяйствующего субъекта, которые подозреваются в сговоре при участии в торгах, организованных и проведенных региональным оператором по обращению с ТКО.

"Общая сумма начальных максимальных цен контрактов составила 4 479 742 623 рубля, - отметили в ФАС. - В случае установления вины участникам картеля грозят оборотные штрафы".