Бюджет Волгоградской области запланировали со снижением дефицита на треть

Расходы на 2026 год в регионе запланированы в размере 190,2 млрд рублей

ВОЛГОГРАД, 5 ноября. /ТАСС/. Администрация Волгоградской области внесла на рассмотрение в парламент проект бюджета региона на 2026 год, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона. Дефицит бюджета в 2026 году планируется в размере 4,9 млрд рублей, что на 32% ниже показателей бюджета 2025 года на момент его рассмотрения в первом чтении.

"В Волгоградскую областную думу внесен проект бюджета региона на 2026-2028 годы. <...> Доходная часть на 2026 год предусмотрена в размере 185,3 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы прогнозируются в сумме 140,9 млрд рублей, безвозмездные поступления - 44,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Согласно официальному документу, опубликованному комитетом финансов Волгоградской области, расходы на 2026 год запланированы в размере 190,2 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит 4,9 млрд рублей. Как уточнили в пресс-службе, в структуре бюджетных расходов большая часть направляется на образование, социальную политику и здравоохранение: более 42, 44 и 17 млрд рублей. соответственно. Расходы на ремонт дорог в 2026 году запланированы в размере 22,1 млрд рублей. Увеличен и объем финансовой помощи местным бюджетам - до 17,4 млрд рублей.

В проекте бюджета на 2027 год доходы запланированы в объеме 189,6 млрд рублей, расходы - на таком же уровне. Таким образом, бюджет региона в 2027 году может стать бездефицитным. На 2028 год администрация региона также планирует сохранить бездефицитный бюджет: его доходы и расходы планируются на уровне 203,7 млрд рублей.

В ноябре 2024 года депутаты Волгоградской областной думы в первом чтении приняли бюджет на 2025 год со следующими параметрами: доходы - 188,6 млрд рублей, расходы - 195,1 млрд рублей.