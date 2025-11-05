Сервис по продаже билетов на сайте РЖД будет временно недоступен 6 ноября

Билеты можно будет приобрести в мобильном приложении "РЖД пассажирам"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Сервис по продаже билетов на сайте РЖД будет недоступен с 01:00 до 04:00 мск в четверг, 6 ноября, по техническим причинам. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

"Уважаемые пассажиры! По техническим причинам 6 ноября 2025 г. с 1:00 до 4:00 (мск) запланирован перерыв в работе сервиса по продаже билетов на нашем сайте. Приносим извинения за возможные неудобства", - говорится в сообщении.

В указанный промежуток времени пассажиры могут приобрести билеты в мобильном приложении "РЖД пассажирам", уточнили в компании.