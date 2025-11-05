Чистая прибыль ДОМ.РФ по итогам года может превысить 85 млрд рублей

Недавно наблюдательный совет ДОМ.РФ утвердил выплаты акционерам на уровне 50% от чистой прибыли

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Прогноз ДОМ.РФ по чистой прибыли на 2025 год превышает 85 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель генерального директора ДОМ.PФ Максим Грицкевич в эфире канала "Т-Инвестиции".

"Мы абсолютно уверены, что мы не просто придем к цифрам стратегии, мы их перевыполним. Мы продолжим расти в ближайшие годы и продолжим расти быстрее рынка. Уже сейчас понятно что и прогноз чистой прибыли по 2025 году в 85 млрд рублей, это выше и нашего внутреннего плана и выше тех коммуникаций, которые мы проводили с рынком и с потенциальными инвесторами летом. Цифры лучше, чем планировалась в нашей стратегии. Рентабельность 21% - эта та цифра, которую мы должны были достичь на горизонте 2030 года стратегии, мы уже ее сейчас будем показывать в 2025 году и конечно же планировать на 2026 год", - сказал он.

Комментируя дивидендную политику группы, Грицкевич напомнил, что недавно наблюдательный совет ДОМ.РФ утвердил выплаты акционерам на уровне 50% от чистой прибыли.

"Мы уже 10 лет платим дивиденды и не было ни одного года, когда бы мы их не платили, даже в период пандемии. Я не вижу рисков на горизонте нашей стратегии, почему бы мы могли не платить эти 50%", - заявил он.

Ранее ДОМ.РФ отчитался о росте чистой прибыли по МСФО за 9 месяцев на 7% в годовом выражении, до 62,3 млрд руб. Активы компании превысили 5,8 трлн руб., собственные средства ДОМ.РФ составили 416 млрд руб. Рентабельность капитала (ROE) выросла до 21%, чистая процентная маржа (NIM) - до 3,7%. Согласно данным отчета, такие результаты были обеспечены фундаментальными факторам - ростом комиссионных и процентных доходов при сохранении высокого уровня операционной эффективности.