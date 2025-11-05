ДОМ.РФ в ближайшие недели примет решение о дате IPO

По словам заместителя генерального директора компании, сейчас сильное влияние оказывает текущая рыночная конъюнктура

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Дата проведения первичного размещения акций (IPO) ДОМ.РФ будет определена в ближайшие недели. Об этом сообщил заместитель генерального директора ДОМ.PФ Максим Грицкевич в эфире канала "Т-Инвестиции".

"Все корпоративные решения мы уже приняли, и все необходимое, чтобы объявить о сделке, у нас на руках есть. Мы в ближайшие недели примем решение, и будет объявлена конкретная дата размещения", - сказал Грицкевич. По его словам, сейчас сильное влияние оказывает текущая рыночная конъюнктура.

Грицкевич также подчеркнул, что фундаментально группа компаний ДОМ.РФ должна оцениваться по мультипликаторам, отличным от классических банков в силу своей специфики и уникальной бизнес-модели

Он напомнил, что основная часть привлеченных средств будет направлена на проектное финансирование и дальнейшее развитие бизнеса группы, обеспечивающее рост выше общерыночных темпов.

Ранее глава ДОМ.РФ Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным говорил, что банк планирует вывести на рынок около 10% акций и привлечь с рынка от 15 до 30 млрд руб. В Минфине также заявляли, что размещение может пройти в ближайшие несколько недель.