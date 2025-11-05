Путин разрешил Lauretene Holdings совершать сделки с долями "Иви.ру"
15:02
МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин разрешил Lauretene Holdings Ltd совершать сделки с долями онлайн-кинотеатра "Иви.ру". Документ опубликован на портале правовых актов.
Распоряжением Lauretene Holdings Ltd разрешается осуществлять сделки, которые косвенно влекут за собой "установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения долями, составляющими уставный капитал общества с ограниченной ответственностью "Иви.ру".
Мера была принята в рамках указа "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций".