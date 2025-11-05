Оливье Рустен покидает пост креативного директора Balmain

Дизайнер пришел во французский дом моды 16 лет назад

Редакция сайта ТАСС

Оливье Рустен © Dia Dipasupil/ Getty Images

ПАРИЖ, 5 ноября. /ТАСС/. Креативный директор французского дома моды Balmain Оливье Рустен сообщил, что покидает свой пост.

"Сегодня заканчивается моя эпоха в Balmain. 16 лет назад я начал это приключение с Balmain, не зная, что ждет в будущем <...>. Сегодня я покидаю [модный] дом", - написал Рустен в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Как пишет журнал Vogue, модельер был назначен креативным директором Balmain в апреле 2011 года в возрасте 25 лет и занимал должность на протяжении 14 лет. Оливье Рустен стал самым молодым дизайнером, который, не являясь основателем, возглавил крупный парижский дом моды с момента назначения Ива Сен-Лорана художественным руководителем модного дома Dior.