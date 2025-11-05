РФ считает возможным расширение сотрудничества с Эфиопией в промышленности

Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что продолжается наращивание поставок эфиопского кофе на российский рынок

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Россия считает возможным расширение сотрудничества с Эфиопией в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, других сферах. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников по итогам поездки российской делегации в эту страну.

Делегацию возглавил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин. В ходе поездки состоялись переговоры с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом, министром финансов Эфиопии Ахмедом Шиде, управляющим Национального банка Эфиопии Ыйобом Текалинем, главой МИД страны Гедионом Тимотевосом. Стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы торгово-экономического сотрудничества.

"Россия рассматривает Эфиопию как одного из ключевых партнеров на африканском континенте. Внешнеторговый оборот России с Эфиопией в 2024 году увеличился по сравнению с 2023 годом почти на 46%, а в январе - августе 2025 года вырос втрое в сравнении с аналогичным периодом 2024 года", - заявил Решетников через пресс-службу Минэкономразвития.

Он отметил, что продолжается наращивание поставок эфиопского кофе на российский рынок.

"В прошлом году основу нашего экспорта составляли зерновые. В 2025 году большую часть двустороннего товарооборота составляют поставки удобрений, - продолжил министр. - Видим значительные возможности для расширения сотрудничества в разных сферах: от сельского хозяйства и промышленности до энергетики, науки, образования и информационных технологий, большие перспективы открываются в области инвестиций и инфраструктурных проектов".

Решетников также сообщил, что в ближайшее время ожидается визит эфиопской делегации в Москву для проведения очередного заседания межправительственной комиссии.