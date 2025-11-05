Смоленская область собрала почти 400 тыс. тонн зерна

Это на 60 тыс. тонн больше показателя 2024 года

Редакция сайта ТАСС

СМОЛЕНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Смоленская область намолотила почти 400 тыс. тонн зерна при урожайности 29,5 ц/га, что на 60 тыс. тонн больше показателя прошлого года. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем канале в национальном мессенджере Max.

Данные предоставлены по состоянию на текущую дату к аналогичному периоду годом ранее, пояснили в пресс-службе правительства региона.

"В большинстве муниципальных округов области завершен сбор урожая. Зерновые и зернобобовые культуры собрали с площади порядка 135 тысяч гектаров, намолотив почти 400 тысяч тонн зерна. Это на 60 тысяч тонн больше, чем в прошлом году", - написал Анохин.

Губернатор отметил, что лидерами по сбору зерновых и зернобобовых стали Починковский, Сычевский, Новодугинский, Хиславичский, Монастырщинский и Руднянский муниципальные округа. "Высокие результаты удается достичь благодаря труду наших аграриев. Один из передовых примеров - агропромышленное предприятие "КВВ-Агро" из Руднянского муниципального округа", - подчеркнул он.

Анохин также сообщил, что в регионе близится к завершению сбор овощей. "Они убраны с площади более 83 гектаров. Наибольший валовой сбор в Смоленском и Духовщинском муниципальных округах. Картофель убран с площади почти 1,60 тысяч га. Валовой сбор составляет почти 40 тысяч тонн, что на 6,2 тысячи тонн больше уровня прошлого года", - добавил губернатор.

По его словам, компания "КВВ-Агро" внедряет современные технологии, специализируется на выращивании зерновых, зернобобовых и производстве семян масличных культур. "Предприятие имеет статус семеноводческого хозяйства, что гарантирует высокое качество посевного материала. На данный момент общий урожай составляет более 14 тысяч тонн", - отметил Анохин.

Губернатор также сообщил, что компания получает поддержку от государства в виде субсидий, а в рамках господдержки министерством сельского хозяйства реализована программа строительства жилья для работников предприятия - построено пять индивидуальных жилых домов.