В США запасы нефти за неделю увеличились на 5,2 млн баррелей

Их общий объем на 31 октября составил 421,2 млн баррелей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Коммерческие запасы нефти в США за неделю увеличились на 5,2 млн баррелей и на 31 октября 2025 года составили 421,2 млн баррелей, сообщило Минэнерго США.

В министерстве уточнили, что нынешний объем запасов на 4% ниже среднего показателя за пять лет для этого времени года.

По данным на 18:30 мск, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2026 года на лондонской бирже ICE снижалась на 0,61%, до $64,05 за баррель, а стоимость декабрьского фьючерса нефти WTI - на 0,84%, до $60,05 за баррель.