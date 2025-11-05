Проект АЭС "Пакш-2" получил разрешение на стройку зданий ядерного острова

Ведомство по атомной энергии Венгрии также выдало разрешения на заливку первого бетона энергоблока № 5

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Ведомство по атомной энергии Венгрии (ОАН) выдало разрешения на заливку первого бетона энергоблока № 5 АЭС "Пакш" (АЭС "Пакш-2") и строительство зданий ядерного острова. Об этом сообщает пресс-служба Росатома.

"4 ноября 2025 года ведомство по атомной энергии Венгрии (ОАН) выдало разрешения, позволяющие начать заливку первого бетона в фундамент энергоблока № 5 АЭС "Пакш" (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик - инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом"), а также возведение зданий ядерного острова", - говорится в сообщении. Начало работ запланировано на февраль 2026 года.

Лицензии, выданные в дополнение к основной лицензии на строительство 2022 года, подтверждают соответствие проекта строгим международным, европейским и национальным требованиям ядерной безопасности. "Получение заказчиком указанных лицензий позволяет "Атомстройэкспорту", как генеральному подрядчику, начать активную подготовку к заливке первого бетона в феврале 2026 года", - цитирует пресс-служба старшего вице-президента по развитию международного бизнеса АО "Атомстройэкспорт" Александра Мертена.

АЭС "Пакш-2" - первый современный проект АЭС российского дизайна с реакторами ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор с электрической мощностью 1 200 МВт) поколения III+, реализуемый на территории Европейского Союза. Новая венгерская атомная станция будет построена на основе российско-венгерского межправительственного соглашения от 14 января 2014 года и трех базовых контрактов о сооружении новой станции. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. На основе этой лицензии были произведены подготовительные работы сооружения новой венгерской АЭС: изготовлен рабочий котлован будущего энергоблока № 5 АЭС "Пакш". Российские заводы приступили к производству ключевого оборудования. Проект сооружения АЭС "Пакш-2", локализация по которому может достичь 40%, является по-настоящему международным: в нем участвуют кроме российских и ведущих венгерских компаний ряд крупных иностранных фирм из стран Европы, Азии и Америки. Технология ВВЭР-1200 отвечает строжайшим международным требованиям безопасности и уже успешно применяется на действующих и строящихся объектах в России, Белоруссии, Турции, Бангладеш, Египте и в других странах. Срок службы реактора составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.