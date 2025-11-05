Паром Sea Bridge вышел из Трабзона в Сочи в рамках регулярного сообщения

С запуском регулярного сообщения паромы будут выходить из Трабзона в Сочи по средам и воскресеньям, в обратном направлении - по четвергам и субботам

СТАМБУЛ, 5 ноября. /ТАСС/. Паром Sea Bridge вышел в первый рейс из турецкого порта Трабзон в Сочи в рамках регулярного сообщения. Об этом рассказал ТАСС представитель местной агентской компании Liderline Мустафа Чакыр.

"Судно сейчас (в 21:30 по местному времени, совпадает с московским - прим. ТАСС) выходит из порта", - проинформировал он.

Ранее сообщалось, что перевозка грузов и автотранспорта первым рейсом не планируется. С запуском регулярного сообщения паромы будут выходить из Трабзона в Сочи по средам и воскресеньям, в обратном направлении - по четвергам и субботам.

Паром вышел из зоны порта Трабзона и взял курс на Сочи. Как рассказали ТАСС в порту, фактическое время выхода судна - 21:40 мск. На борту находятся около двух десятков пассажиров, в частном порядке купивших билеты на этот рейс.

Как ранее сообщил ТАСС генеральный директор компании "СВС шиппинг", которая является организатором и обслуживает этот маршрут, Сергей Туркменян, на первом этапе паром будет перевозить только пассажиров. В перспективе на борт будет приниматься еще и автотранспорт.

Паромное сообщение между Сочи и Трабзоном возобновилось спустя 14 лет. Последний паром по этой линии ходил в 2011 году. С 1993 по 2011 год использовалось пять пассажирских паромов.