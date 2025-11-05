В Южном Бутове в Москве реконструировали очистные сооружения

Работы проводились без остановки функционирования объекта

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Реконструкция очистных сооружений в районе Южное Бутово на юго-западе Москвы завершена. Работы проводились без остановки функционирования объекта, сообщил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков.

"В рамках реконструкции Южно-Бутовских очистных сооружений завершено строительство нового блока очистки воды. Он включает аэротенки для биологической очистки сточных вод и блок вторичной очистки с дезинфекцией стоков ультрафиолетовым обеззараживанием. Модернизация направлена на повышение надежности комплекса, снижение выбросов вредных веществ в атмосферу и улучшение качества воды в водоемах", - сказал Десятков, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Отмечается, что мощность очистных сооружений выросла более чем на треть: с 80 до 110 тыс. куб. м в сутки.

"Реконструкция Южно-Бутовских очистных сооружений позволила увеличить мощности системы водоотведения для района Южное Бутово, а также частей Троицкого и Новомосковского административных округов. Обновленный объект обеспечит растущие потребности районов в очистке сточных вод и улучшит экологическую ситуацию. Благодаря выполненным работам повысилась общая производительность очистных сооружений", - добавили в департаменте.