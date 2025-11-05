Хуснуллин заявил о росте налоговых доходов в Запорожской области

Они составляют 134,4% к аналогичному периоду 2024 года, отметил заместитель председателя правительства

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Налоговые доходы в Запорожской области показали рост и сейчас составляют 134,4% к аналогичному периоду 2024 года, об этом по итогам рабочей поездки в регион и совещания по программе социально-экономического развития сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

"Могу отметить, что в целом работа организована неплохо. Из позитивного: план этого года по ремонту дорог выполнен на 90%, налоговые доходы выросли и составляют 134,4% к соответствующему периоду 2024 года", - написал он в Max.

Вице-премьер добавил, что финансирование по большинству программ выполняется. Помимо выполнения бюджета за этот год, сейчас необходимо подготовиться к следующему году. "За декабрь важно заключить соглашения со всеми министерствами, ведомствами, чтобы реализовать намеченные планы по повышению качества жизни в регионе", - отметил Хуснуллин.