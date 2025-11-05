Россия поставила Армении пшеницу по ж/д маршруту через Азербайджан

Минтранс добавил, что до конца января 2026 года по этому маршруту планируется отправить еще 132 вагона с пшеницей

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. РФ отправила Армении первую партию пшеницы по железнодорожному маршруту транзитом через Азербайджан впервые с 90-х годов, сообщил российский Минтранс.

"Первую партию зерна отправили в Армению через Азербайджан по железной дороге. РЖД организовала отправку более 1 тыс. тонн пшеницы со станции Димитровград в Ульяновской области в Армению", - говорится в сообщении.

Как отмечает министерство, 15 зерновозов проследовали через территорию Азербайджана и уже пересекли границу Грузии с Арменией. Далее товар доставят на станцию Даларик Южно-Кавказской железной дороги.

Минтранс также сообщил, что до конца января 2026 года по этому маршруту планируется отправить еще 132 вагона с пшеницей. Также прорабатываются поставки и других категорий грузов.

В Минсельхозе России подчеркнули, что развитие данного направления открывает дополнительные возможности для увеличения объемов экспорта в страны Южного Кавказа. "Армения импортирует порядка 450-500 тыс. тонн зерна в год. Почти 100% объема поступает из России. Новый маршрут обеспечивает транзитное сообщение через территорию Азербайджана и Грузии, что позволяет снизить транспортные издержки и повысить устойчивость поставок. Ранее экспорт осуществлялся в основном автотранспортом через сухопутный погранпереход, а также морем через порты Грузии", - добавили в министерстве.

Возобновление железнодорожного транзита стало возможным после решения Азербайджана снять ограничения на движение грузов в направлении Армении. Соответствующие договоренности были достигнуты в октябре 2025 года при участии правительств России, Азербайджана и Армении. Это открыло возможность прямых поставок российской продукции АПК в Армению по железной дороге впервые с начала 1990-х годов.