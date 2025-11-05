В Спецсвязи рассказали о доставке секретных и коммерческих грузов в СНГ

Руководитель "Главного центра специальной связи" Иван Гайченя рассказал, что организация доставляет грузы в Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Спецсвязь осуществляет доставку грузов в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Узбекистан. Об этом заявил руководитель "Главного центра специальной связи" Иван Гайченя в интервью журналу "Национальная оборона".

"Подписанное в 1993 году главами правительств государств-участников Межправительственное соглашение о межгосударственном обмене отправлениями специальной связи заложило основы долгосрочной стратегии и определило приоритетные направления взаимодействия в области спецсвязи. В настоящее время в рамках соглашения по разработанной единой технологии Спецсвязь осуществляет доставку секретных и коммерческих грузов в Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан", - сказал он.

Гайченя добавил, что специальные отправления, пересылаемые по каналам спецсвязи между участниками соглашения, являются неприкосновенными и не подлежат вскрытию или задержанию, а сотрудники Спецсвязи пользуются на территории государства пребывания правом ношения табельного оружия и не подлежат аресту или задержанию.

Для эффективного и оперативного руководства международным обменом отправлениями был создан коллегиальный орган - координационный совет, который возглавляет руководитель Спецсвязи России, добавил он.

Кроме того, отметил Гайченя, на постоянной основе осуществляется партнерское взаимодействие с первым отраслевым союзом стран СНГ - региональным содружеством в области связи, возникшим практически одновременно с образованием Содружества Независимых Государств. "Таким образом, межгосударственный обмен отправлениями спецсвязи является естественной частью профильной деятельности Спецсвязи России, а доставка коммерческих отправлений - это участие предприятия в социальном обмене между дружественными государствами", - подытожил руководитель Спецсвязи.