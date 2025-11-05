Минфин США оптимистично настроен относительно решения суда по пошлинам

Глава ведомства Скотт Бессент отметил, что проблемы будут решаться по мере их поступления

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что с оптимизмом оценивает перспективы рассмотрения Верховным судом дела о законности многих введенных американской администрацией пошлин.

"Я вышел [из суда] очень и очень оптимистично настроенным", - сказал он в интервью телеканалу Fox Business после первых слушаний.

Бессента спросили, как Вашингтон планирует возвращать средства, собранные в виде пошлин, если Верховный суд примет решение не в пользу администрации США. "Повторю, я настроен оптимистично. <...> Мы будем решать проблемы по мере их поступления, но я уверен, что делать этого (возвращать пошлины - прим. ТАСС) нам не придется", - ответил министр.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что члены Верховного суда США на слушаниях выразили сомнения относительно наличия законных оснований для введения таможенных пошлин администрацией американского лидера Дональда Трампа. Как пишет издание, судьи в течение двух с половиной часов "жестко допрашивали" юристов, защищающих интересы как действующей администрации, так и истцов в лице представителей местных властей и бизнес-сообщества. По оценке газеты, скептицизм Верховного суда относительно законности введения пошлин может указывать на то, что судьи отменят или ограничат по меньшей мере часть введенных Трампом пошлин.

Разбирательство началось в связи с тем, что группа представителей бизнеса подала иск к властям США, заявив, что тарифы незаконны и наносят ущерб их компаниям. 29 августа апелляционный суд в федеральном округе Колумбия признал, что Трамп не обладал необходимыми полномочиями для введения многих из объявленных им пошлин. Администрация Трампа 4 сентября обратилась в Верховный суд с просьбой отменить упомянутое постановление.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Позднее американский лидер менял тарифную ставку в отношении части государств.