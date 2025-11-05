TdG: главы Rolex и Cartier убеждали Трампа снизить пошлины для Швейцарии

Во встрече с президентом США в Овальном кабинете приняли участие представители индустрии роскоши и энергетической отрасли, пятеро из них - "руководители транснациональных корпораций с головными офисами в Женеве", пишет газета

ЖЕНЕВА, 6 ноября. /ТАСС/. Шесть швейцарских миллиардеров, включая руководителей компаний, которым принадлежат люксовые бренды Rolex и Cartier, встретились 4 ноября в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом в надежде добиться снижения пошлин на импорт товаров из Швейцарии на 39%. Об этом сообщила газета Tribune de Genève.

По ее информации, во встрече с Трампом в Овальном кабинете Белого дома приняли участие представители индустрии роскоши и энергетической отрасли, пятеро из которых - "руководители транснациональных корпораций с головными офисами в Женеве". В их числе - глава компании Rolex Жан-Фредерик Дюфур и его конкурент Йохан Руперт, президент холдинга Richemont, владеющего брендами Cartier, Piaget и Vacheron Constantin. Отмечается, что от швейцарского правительства на переговорах никого не было.

"До сих пор никто не раскрыл продолжительность встречи и ее содержание, - обратило внимание издание. - Также нет уверенности в том, что Швейцария приблизилась к своей цели: добиться снижения таможенных пошлин США на импорт швейцарских товаров в размере 39%".

По сведениям газеты, в переговорах также приняли участие президент крупнейшего в мире контейнерного оператора MSC Диего Апонте, сооснователь крупного мирового нефтетрейдера Mercuria Даниэль Йегги, глава группы по торговле и переработке драгоценных металлов MKS PAMP Марван Шакарчи и соучредитель инвестиционной компании Partners Group Альфред Гантнер. В совместном заявлении предприниматели указали, что организованная по их инициативе встреча была призвана подчеркнуть "прочность и устойчивость экономических отношений Швейцарии и США". В нем также говорится, что миллиардеры "не участвовали в прямых переговорах с американским президентом".

В начале августа Tribune de Genève сообщила, что Трамп проигнорировал визит президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, которая посетила Вашингтон в надежде достичь с Белым домом соглашения после анонсированных им планов ввести 7 августа в отношении конфедерации импортные пошлины в размере 39%.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. 1 августа он подписал указ о тарифах в размере от 15% до 41% в отношении более чем 60 стран и Евросоюза. Они вступили в силу 7 августа. Наиболее высокие пошлины назначены для Ирака (35%), Сербии (35%), Швейцарии (39%), Лаоса (40%), Мьянмы (40%) и Сирии (41%).