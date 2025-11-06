Резидент ОЭЗ в Бурятии инвестирует более 940 млн рублей в проект возле Байкала

Новые средства размещения "Грин флоу Байкал резиденция" будут возведены на участке "Турка"

УЛАН-УДЭ, 6 ноября. /ТАСС/. Новый резидент Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Байкальская гавань" в Бурятии инвестирует более 940 млн рублей в проект "Грин флоу Байкал резиденция". Об этом сообщил ТАСС генеральный директор ОЭЗ Максим Шарипов.

"Новый резидент увеличит номерной фонд еще на 130 номеров и построит 15 коттеджей. На экспертном совете особой экономической зоны проект одобрен", - сообщил Шарипов.

Стоимость проекта - 942,3 млн рублей, срок реализации - 2028 год. Новые средства размещения будут возведены на участке "Турка".

Учредитель нового резидента - компания "Грин флоу Байкал", которая уже строит на территории ОЭЗ отель уровня четыре звезды и термальный комплекс общей стоимостью около 2 млрд рублей.

Круглогодичный курорт

Будущие туристические объекты станут частью круглогодичного курорта "Волшебный Байкал", создание которого планируется по федеральному проекту "Пять морей и озеро Байкал". Как сообщил ТАСС министр туризма Бурятии Алдар Доржиев, в целом реализуется порядка 10 инвестпроектов - они предполагают привлечение внебюджетных средств в размере порядка 120 млрд рублей. Частными инвесторами курорта являются компании "Грин флоу Байкал", "Космос отель Байкал", "Байкал Эрмитаж", "Амар", "Молодость. Байкал", "Путник Сибирь", "Чудо Байкал", "Международный всесезонный курорт "Гора Бычья", а также резидент территории опережающего развития "Бурятия" - компания "Курорты Бурятии". "В целом ожидается создание более 8 тыс. номеров, создание около 2,5 тыс. рабочих мест", - уточнил министр.

В "Байкальской гавани", на участке "Пески", уже открыты модульные кемпинг-дома, "Юрта-кафе", создан арт-объект "Череп мамонта", запущены обслуживающие инженерные сети. На участке "Турка" построена комплексная трансформаторная подстанция мощностью 2/1250 МВА. Также на ОЭЗ ведется проектирование других объектов, несколько резидентов получили положительные заключения государственной экологической экспертизы и разрешения на строительство.

"В целях обеспечения стабильного туристического потока по круизным программам на Байкале в рамках реализации проекта "Волшебный Байкал" планируется реконструкция и строительство девяти причальных сооружений в Республике Бурятия. В поселках Турка, Усть-Баргузин, Танхой, Выдрино, Нижнеангарск, Монахово, в селе Сухая и городе Северобайкальск", - сообщил Доржиев.

Туризм в Бурятии - одна из ведущих отраслей экономики, главной точкой притяжения является озеро Байкал, также популярны горы Восточного Саяна, Тункинская долина, заповедные места и труднодоступные уголки на севере республики. Гостей привлекает Иволгинский дацан - центр буддизма в России, деревни, где проживают старообрядцы, а также другие локации и события, знакомящие с культурой и традициями народов Бурятии. В республике насчитывается свыше 500 коллективных средств размещения, в том числе 20 санаторно-курортных учреждений. По неофициальным данным, ежегодный турпоток в Бурятии с учетом тех, кто отдыхает в палатках на берегу Байкала и кто останавливается у друзей и родственников, оценивается в 1 млн человек.