Слуцкий призвал повысить вычет по страховым взносам за трудоустройство молодежи

Лидер ЛДПР предложил рассмотреть такую меру для предприятий с годовым оборотом до 60 млн рублей в городах и населенных пунктах с населением до 50 тыс. человек

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением установить повышенный налоговый вычет по страховым взносам для малых предприятий за трудоустройство молодежи. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Парламентарий предложил рассмотреть возможность введения меры поддержки для предприятий с годовым оборотом до 60 млн рублей в городах и населенных пунктах с населением до 50 тыс. человек с целью стимулирования их устойчивого развития.

"Установить повышенный вычет по страховым взносам за трудоустройство молодежи, предоставив право налогоплательщикам на налоговый вычет в размере 150 процентов от суммы уплаченных страховых взносов за сотрудников в возрасте до 25 лет, впервые официально трудоустраивающихся в малом городе или селе", - написал Слуцкий.

Как отмечается в письме, экономические условия, в которых сегодня оказывается малый бизнес в небольших населенных пунктах, характеризуются ограниченностью рынков сбыта, дефицитом квалифицированных кадров и слабой инфраструктурой. Малым предприятиям, по словам лидера ЛДПР, тяжело не только развиваться, но и сохранять деятельность и легальную занятость. "Стремительное сокращение экономически активного населения, вызванное миграцией молодежи в крупные города в поисках образования и карьерных перспектив, приводит к критической нехватке квалифицированных кадров даже для базовых операций", - подчеркнул депутат.

Он также отметил, что предприниматели сталкиваются с высокими страховыми взносами и налоговой нагрузкой на фоне ограниченного платежеспособного спроса, дефицита коммерческой недвижимости и современной инфраструктуры, а также ограниченного доступа к льготным кредитам.