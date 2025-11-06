Эксперт Ван: в торговле России и Китая может произойти "взрывной рост"

Декан Института финансовых исследований "Чунъян" при Народном университете Китая считает, что товарооборот государств может превысить $300 млрд после развития платежной и транспортной инфраструктуры

ШАНХАЙ, 6 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. "Взрывной рост" в торговле России и Китая - свыше $300 млрд в год - может произойти после развития платежной и транспортной инфраструктуры. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил декан Института финансовых исследований "Чунъян" при Народном университете Китая Ван Вэнь на полях Международного экономического форума "Хунцяо".

"Рост товарооборота между Китаем и Россией до 300 млрд абсолютно возможен, - сказал профессор. - Самым существенным препятствием для двусторонней торговли является тот факт, что у нас не все так гладко с торговой инфраструктурой и некоторыми условиями, например, с вопросом платежей, осуществлять платежи сейчас не слишком удобно".

По его словам, существует также проблема дефицита транспортных маршрутов между странами. "Если бы у нас было несколько железных дорог, например, линия, идущая на север из Синьцзяна напрямую в Новосибирск, то транспортную проблему можно было бы решить", - сказал он. "Поэтому я считаю, что $300 млрд - это далеко не предел китайско-российской двусторонней торговли, на мой взгляд, этот показатель может достичь и $400 млрд или даже $500 млрд, - отметил Ван Вэнь. - Поэтому достижение $300 млрд к 2030 году не является какой-то проблемой".

Он предположил, что Россия могла бы нарастить импорт китайских автомобилей, электроники и оборудования, а КНР в свою очередь могла бы увеличить закупки говядины, свинины и сои из РФ. "Я считаю, что двумя крупнейшими источниками роста в двусторонней торговли являются промышленная и сельскохозяйственная продукция", - сказал Ван Вэнь. Он добавил, что объем торговли услугами также может существенно вырасти.

"Потенциал роста китайско-российской торговли огромен, $300 млрд - это далеко не пик, это новая отправная точка для китайско-российской торговли в новую эпоху, - отметил профессор. - Это не мечта, а реальный и взрывной рост товарооборота между двумя странами, который произойдет в результате углубления сотрудничества".

Международный экономический форум "Хунцяо" прошел на полях 8-й Китайской международной выставки импортных товаров (CIIE) в Шанхае. На экспо представлен организованный Российским экспортным центром стенд производителей из РФ.

Товарооборот России и Китая

По данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России в 2024 году вырос на 1,9% и достиг рекордного уровня в $244,81 млрд. В текущем году наблюдается спад в торговле, ее объем в январе - сентябре сократился на 9,4% в годовом исчислении, до $163,62 млрд.

В сентябре министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил журналистам, что Россия и Китай имеют все возможности, чтобы реализовать цель по наращиванию торгового оборота до $300 млрд к 2030 году.