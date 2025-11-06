На Чукотке компенсируют до 90% расходов предпринимателей на рекламу

Финансовая помощь предоставляется в рамках государственной программы

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Госпрограмма по популяризации местного бизнеса, направленная на повышение узнаваемости и поддержку предпринимателей региона, запущена на Чукотке. Преимуществом данной инициативы является существенная финансовая поддержка предпринимателей: до 90% расходов на рекламу берет на себя региональный Центр "Мой бизнес", сообщили ТАСС в правительстве округа.

"В округе стартовал прием заявок от компаний и самозанятых граждан, желающих усилить свое присутствие на рынке, в рамках программы господдержки. В рамках проекта предприниматели получают доступ к мощным рекламным инструментам. Они могут выбрать до двух видов услуг для продвижения своей продукции или услуг. Среди доступных опций - создание профессиональных рекламных роликов для ведущих окружных радиостанций "Пурга" и "Русское радио", а также размещение ярких объявлений на большом экране в центральном торговом комплексе Анадыря. Дополнительно бизнес может заказать разработку качественных презентаций для эффективного представления своей компании и ассортимента партнерам и клиентам. До 90% расходов на рекламу берет на себя региональный Центр "Мой бизнес", - рассказали в правительстве Чукотки.

Уточняется, что обязательным условием является регистрация на федеральной цифровой платформе малого и среднего предпринимательства. Самозанятым специалистам для участия требуется предоставить документ, подтверждающий их официальную деятельность на территории Чукотки.