Turkish Airlines намерен купить двигатели для 75 новых самолетов Boeing

Сумма сделки не называется

СТАМБУЛ, 6 ноября. /ТАСС/. Флагманский авиаперевозчик Турции Turkish Airlines достиг договоренности с компанией GE Aerospace о приобретении двигателей для 75 самолетов B787, которые он намерен приобрести у корпорации Boeing. Об этом говорится в сообщении Turkish Airlines на портале публичного раскрытия информации.

В сентябре Turkish Airlines объявила о планах приобрести с 2029 по 2034 год 225 новых самолетов, в том числе 75 моделей B787-9 и B787-10 у компании Boeing. 50 единиц - это твердые заказы, 25 - в форме опциона.

"По итогам торгов с GE Aerospace достигнута договоренность о приобретении двигателей, запасных моторов, а также оказании услуг по техническому обслуживанию двигателей для самолетов B787-9 и B787-10", - отмечается в сообщении Turkish Airlines. Сумма сделки не называется.

В Turkish Airlines ранее заявляли, что благодаря этим контрактам компания к 2035 году намерена полностью перевести весь флот на самолеты нового поколения.

Парк Turkish Airlines по состоянию на начало 2025 года насчитывает почти 500 самолетов, 56% из них представлены лайнерами Airbus, 44% - Boeing.