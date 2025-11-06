"Ъ": "Трансмашхолдинг" не будет выкупать у "Росатома" долю в ГК "Дело"

По информации издания, решение о целесообразности остановки сделки принято на прошедшей на днях встрече основателя ГК Сергея Шишкарева, гендиректора ТМХ Кирилла Липы и первого заместителя гендиректора "Росатома" Кирилла Комарова

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) не будет выкупать у "Росатома" 49% ГК "Дело" из-за того, что стороны не смогли договориться о цене актива. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По информации издания, решение о целесообразности остановки сделки принято на прошедшей на днях встрече основателя ГК "Дело" Сергея Шишкарева, гендиректора ТМХ Кирилла Липы и первого заместителя гендиректора "Росатома" Кирилла Комарова.

Как пишет газета, "Росатом" вошел в капитал группы "Дело" в конце 2019 года, приобретя 30% за 29,9 млрд рублей, а в 2022 году реализовал опцион на выкуп еще 19%, доведя свою долю до 49%.

В декабре 2024 года партнеры заключили соглашение с "Трансмашхолдингом". В рамках этого соглашения компания выкупала у Сергея Шишкарева 1% в УК "Дело", в результате чего доля последнего сокращалась до 50%. Источник газеты, близкий к одной из сторон сделки, напомнил, что условиями продажи Сергеем Шишкаревым 1% УК "Дело" предусмотрен возврат этой доли в случае, если сделка не состоится.

Источники "Коммерсанта" также отмечают как осложняющее сделку обстоятельство потенциальное партнерство "Росатома" с портовым оператором DP World (Дубай, ОАЭ). Госкорпорация ведет переговоры о продаже DP World 50% минус 1 акция Fesco.

Стороны планируют реализовать опцион по выкупу Сергеем Шишкаревым 1% акций УК "Дело", пишет газета.