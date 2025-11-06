Индекс деловой активности в сфере услуг России в октябре вырос до 51,7 пункта

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в октябре 2025 года вырос до 51,7 пункта против 47 пунктов в предыдущем месяце. Об этом сообщается в исследовании S&P Global.

По данным S&P Global, повышение индекса сигнализировало о первом увеличении объемов производства с мая 2025 года.

Кроме того, несмотря на то, что некоторые респонденты в сфере услуг отметили сложные финансовые условия у клиентов, другие отметили признаки улучшения спроса.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.