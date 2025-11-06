Разработчик GTA уволил несколько десятков сотрудников за утечку внутренних данных

Представитель Rockstar Games заявил, что уволенные сотрудники якобы обсуждали внутреннюю информацию на онлайн-форуме, доступ к которому имели посторонние люди

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Американская компания Rockstar Games, известная как разработчик серии видеоигр Grand Theft Auto (GTA), уволила несколько десятков сотрудников из-за утечки внутренней информации. Об этом агентству Bloomberg заявил представитель компании.

Об увольнении порядка 30-40 сотрудников компании стало известно на прошлой неделе. Тогда руководство компании обвинили в том, что они якобы пошли на этот шаг, чтобы помешать сотрудникам организовать профсоюз.

Представитель Rockstar Games заявил агентству, что уволенные сотрудники якобы обсуждали внутреннюю информацию на онлайн-форуме, доступ к которому имели посторонние люди. "На прошлой неделе мы приняли меры против небольшого числа людей, которые, как было установлено, распространяли и обсуждали конфиденциальную информацию на публичном форуме, что нарушает корпоративную политику. Это никак не связано с профсоюзной деятельностью", - сказал собеседник агентства.

Уволенные сотрудники работали в подразделениях компании в Канаде и Великобритании. В Союзе независимых работников Великобритании указывают, что все уволенные в стране сотрудники участвовали в попытке организовать профсоюз, поэтому действия менеджмента они считают попыткой воспрепятствовать этой деятельности. Также в Союзе отметили, что публичный форум, о котором идет речь, был как раз посвящен обсуждению темы создания профсоюза, а посторонние лица на нем были профсоюзными организаторами.

Rockstar Games планирует в мае 2026 года выпустить шестую часть игры GTA. Ее выпуск изначально был назначен на 2025 году, но был отложен. GTA считается одной из самых известных и популярных видеоигр, ее пятая часть, вышедшая 12 лет назад, занимает вторую строчку в мире по объему продаж (более 200 млн копий), уступая лишь Minecraft. Из-за повышенного внимания к игре Rockstar Games проводит строгую политику по недопущению утечек информации о готовящихся новинках, отмечает Bloomberg.