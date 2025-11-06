Проект модернизации угольной шахты "Белореченская" в ЛНР начали финансировать

Предполагается масштабное обновление всего комплекса

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 6 ноября. /ТАСС/. Финансирование проекта модернизации угольной шахты "Белореченская" в Луганской Народной Республике стартовало, предполагается масштабное обновление всего комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе ВЭБ.РФ.

"Начато финансирование очередного проекта в рамках программы зонтичных поручительств ВЭБ.РФ кредитным организациям, которые финансируют инвестиционные проекты в исторических регионах. Ранее ПСБ сообщил, что предоставит инвестиционный кредит ООО "ТЭК "Родина" на сумму 1,165 млрд рублей под зонтичное поручительство ВЭБ.РФ. ООО "ТЭК "Родина" в статусе участника свободной экономической зоны реализует инвестиционный проект по модернизации шахты "Белореченская" на территории Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "проект предполагает масштабную модернизацию шахтного комплекса, включая реконструкцию технологических линий", а также закупку нового оборудования отечественного производства. Для более 1,4 тыс. человек будут обеспечены рабочие места. В пресс-службе госкорпорации подчеркнули, что добытый на этой шахте уголь поступает не только на местные электростанции, но и обеспечивает топливом школы, детские сады и больницы.

Как рассказал управляющий директор ВЭБ.РФ Олег Демидов, госкорпорация принимает активное участие в развитии экономики ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, обеспечивая обязательства заемщиков перед коммерческими банками по возврату кредитов и займов.

"Инструмент, разработанный ВЭБ.РФ специально для исторических регионов, направлен на снятие барьеров, связанных с невозможностью стандартной оценки финансирующими организациями кредитных рисков, в целях расширения и увеличения объемов кредитования коммерческими банками, повышения доступности заемных средств для реализации инвестиционных проектов. Всего под поручительства ВЭБ.РФ коммерческие банки в исторических регионах уже заключили кредитные соглашения на сумму свыше 5,7 млрд рублей", - цитирует Демидова пресс-служба.

В тексте поясняется, что кредит предоставляется по льготной ставке в рамках программы Фонда развития территорий (ФРТ) по льготному кредитованию участников СЭЗ в Донбассе и Новороссии. Механизм зонтичного поручительства ВЭБ.РФ работает в связке с ФРТ. Госкорпорация, выступая поручителем по кредитам, покрывает до 70% рисков банка в случае невозврата денег заемщиком. А ФРТ возмещает банкам недополученные доходы по этим кредитам. По данным фонда, льготная процентная ставка для участников СЭЗ завязана на ключевой ставке Центробанка и сейчас не превышает 10,5%.