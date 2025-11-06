Росатом не намерен менять соглашение между госкорпорацией и ГК "Дело"

Совместных заявлений не готовится, отметили в пресс-службе госкорпорации

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Управление ГК "Дело" осуществляется в соответствии с действующим соглашением между госкорпорацией "Росатом" и С. Н. Шишкаревым, изменения не планируются. Об этом заявляет пресс-служба Росатома.

"Управление ГК "Дело" осуществляется в соответствии с действующим соглашением между госкорпорацией "Росатом" и С. Н. Шишкаревым. Никаких изменений в соглашение мы вносить не планируем, совместных заявлений не готовим", - говорится в заявлении пресс-службы.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщала, что Росатом хотел продать свою долю (49%) в ГК "Дело" компании "Трансмашхолдинг", однако стороны не сошлись в цене.