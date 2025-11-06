РСТ: россияне не отменяют туры в Таиланд и во Вьетнам из-за тайфуна

В союзе предупредили о необходимости соблюдать меры предосторожности

Редакция сайта ТАСС

© AP/ Jacqueline Hernandez

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Россияне не аннулируют туры в Таиланд и во Вьетнам из-за тайфуна "Калмаэги", сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Тайфун "Калмаэги", прошедший через Филиппинское море 3-4 ноября, движется в сторону Вьетнама и Таиланда. Аннуляций туров в регион в связи с непогодой нет, но туристов, находящихся в зоне приближения стихии, предупредили о необходимости соблюдать меры предосторожности", - говорится в сообщении.

В компании Space Travel рассказали, что эпицентр тайфуна находится примерно в 200 км к северу от популярного вьетнамского курорта Нячанг, он заденет курорт по касательной. Основные опасения вызывает вероятность высоких волн, из-за чего ограничена работа канатной дороги в Нячанге и выход лодок в море.

"Туристам рекомендовано соблюдать меры безопасности, не выходить на пляжи, так как береговую линию может залить. Наших туристов в Нячанге мало - сейчас там не сезон, отмен туров также нет. Большинство отдыхает на Фукуоке", - уточнил туроператор.

По информации от вьетнамских партнеров ITM group, с утра 6 ноября в морских районах у побережья от Дананга до Кханьхоа наблюдается усиление ветра, власти приводят берег в состояние готовности к повышению уровня воды и большим волнам. Туристам, находящимся в районе Дананга, Хойана, Хюэ, Нячанга и Камрани следует подготовиться к неспокойному морю, сильным ветру и дождям.

"Ханой, скорее всего, не попадет в зону опасности, ожидают лишь кратковременные ливни. А вот Хошимин может столкнуться и с сильными дождями, и с наводнением", - предупредили в компании.