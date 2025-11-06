"Хайлэнд голд" сменит название на "Ареал" в рамках ребрендинга

Переход на новое наименование планируется завершить к 2026 году

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября./ТАСС/. Горнорудная группа компаний "Хайлэнд голд" объявила о проведении стратегического ребрендинга и смене названия на "Ареал". Новый бренд объединит все компании и подразделения группы, полный переход на новое наименование планируется завершить к 2026 году. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Как сообщил генеральный директор группы компаний Владислав Свиблов, решение о ребрендинге стало результатом переосмысления пройденного пути и планов на будущее. "Ареал" символизирует наше стремление расширять ресурсный, технологический и социокультурный потенциал регионов Дальнего Востока России", - подчеркнул Свиблов.

В последние годы группа компаний значительно увеличила масштаб и направления своей деятельности. Отмечается, что в настоящее время "Ареал" развивает проекты по добыче не только золота, серебра, цинка, свинца и меди, но также и целого ряда малых, дефицитных металлов, необходимых для обеспечения технологического суверенитета отечественной промышленности.

В периметр нового холдинга "Ареал" вошли все предприятия группы "Хайлэнд голд", а также проекты по разработке Озерного и Ермаковского месторождений в Республике Бурятия, ряд других промышленных активов. Помимо этого, в структуру холдинга включены сервисные, геологоразведочные, проектировочные и инжиниринговые компании.