Собянин: дома по реновации более энергоэффективны, чем старые пятиэтажки

Здания получают высокий класс энергоэффективности - А и В, отметил мэр столицы

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Новые дома, строящиеся в Москве в рамках программы реновации, экономят до 40% ресурсов по сравнению со старыми пятиэтажками. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Заселяясь, жители получают не только новые квартиры и благоустроенные дворы, но и современный энергоэффективный жилой фонд. Эти дома потребляют меньше тепловой и электрической энергии на квадратный метр площади", - написал мэр.

Он уточнил, что энергоэффективность обеспечивают: индивидуальные тепловые пункты с автоматическим управлением и учетом потребления - оборудование полностью производится в России; терморегуляторы на отопительных приборах, которые позволяют жильцам выбирать комфортную температуру и оплачивать только реальное потребление; автоматическое регулирование систем отопления в зависимости от погоды; энергоэффективное освещение - современные светильники и датчики движения в подъездах, тамбурах и дворах: энергосберегающие лампы потребляют значительно меньше энергии, чем лампы накаливания; многослойные фасады и двухкамерные стеклопакеты, которые позволяют сохранить тепло зимой и прохладу летом; современная теплоизоляция трубопроводов водоснабжения и отопления, а также водосберегающая сантехническая арматура и оборудование.

"Все это минимизирует потери ресурсов. Благодаря современным инженерным системам теплопотери в домах по программе реновации снижены на 30%, а здания получают высокий класс энергоэффективности - А и В", - заключил Собянин.