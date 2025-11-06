Тайфун "Калмаэги" может нарушить поставки кофе из Вьетнама

Стихия может нанести ущерб кофейным плантациям в стране

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Тайфун "Калмаэги", который в начале недели обрушился на Филиппины, а теперь движется к Вьетнаму, может нанести ущерб кофейным плантациям в стране, что потенциально приведет к проблемам с поставками. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

"Сильный ветер может повалить кофейные деревья, а обильные дожди - сбить кофейные плоды", - приводит агентство слова Нгуена Нгок Кхая, сотрудника гидрометцентра провинции Даклак в центральной части Вьетнама, где сосредоточено большинство кофейных плантаций республики.

Старший вице-президент по вопросам сельского хозяйства в Азии нью-йоркской финансовой фирмы StoneX Даррен Стетцель уверен, что даже минимальные нарушения в отрасли могут привести к возникновению "опасений по поводу стабильности поставок" и росту стоимости фьючерсов на кофе. Агентство отмечает, что обильные дожди могут не только повредить плантации, но и сказаться на качестве кофейных зерен.

Вьетнам является одним из мировых лидеров по производству и экспорту кофе. Республика занимает шестое место в мире по площади кофейных плантаций, оставаясь ведущим производителем зерен сорта робуста. Кофе занял лидирующие позиции в структуре экспорта продукции вьетнамского агропромышленного комплекса в первой половине 2025 года. Всего за шесть месяцев страна достигла первоначального целевого показателя по экспорту кофе на 2025 год - $5,5 млрд, отметил заместитель главы министерства Фунг Дык Тиен.

Как сообщили во вьетнамском Национальном центре гидрометеорологического прогнозирования, тропический шторм "Калмаэги", ставший 13-м в 2025 году тайфуном, вошедшим в акваторию Южно-Китайского моря, вызовет сильные дожди во многих районах центральной части Вьетнама. Ранее на Филиппинах в результате последствий тайфуна погибли свыше 140 человек, а более 400 тыс. были вынуждены покинуть свои дома.