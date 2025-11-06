FT: США добавили "ядовитые пилюли" в соглашения в Азии для противодействия КНР

ЛОНДОН, 6 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа заложила "ядовитые пилюли" в недавно заключенные торговые соглашения со странами - членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - Малайзией и Камбоджей - для противодействия Китаю. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По ее данным, Белый дом добавил в соглашения "пункты об условиях их расторжения, <...> создав новое дипломатическое оружие в стратегическом соперничестве с Китаем". Такие положения предусматривают одностороннее расторжение договоров, если какая-либо из стран подпишет конкурирующий пакт, ставящий под угрозу "значительные интересы США" или же "представляющий существенную угрозу" безопасности Соединенных Штатов.

Эксперты по торговле утверждают, что эти крайне необычные и масштабные положения представляют собой "тест на лояльность" для небольших стран, имеющих также тесные торговые отношения с КНР, и могут потенциально повлиять на будущие торговые переговоры США в ЮВА. Вашингтон "защищает свои позиции в плане доступа на рынки посредством этих соглашений, пытаясь перестроить "фабричную Азию", сложившуюся за последние десятилетия", заявил Саймон Эвенетт, профессор геополитики и стратегии в бизнес-школе IMD в Лозанне.

В конечном счете, положения с "отравленными пилюлями" превращают торговые соглашения из чисто коммерческих инструментов в орудие управления более широкой внешнеэкономической ориентацией стран-партнеров", - отметил Эвенетт.

Глава брюссельского центра экономической стратегии аналитического центра Conference Board Мария Демерцис заявила, что эти "отравленные пилюли" в заключенных соглашениях отражают обеспокоенность США попытками Китая доминировать в региональных цепочках поставок. Их цель - "предотвратить проникновение КНР в США через эти страны АСЕАН, полагает Демерцис.