Эксперт Абасов назвал демонстративным план ограничить выдачу мультивиз россиянам

Реальная практика выдачи виз странами Шенгенской зоны уже давно соответствует декларируемым ограничениям, отметил генеральный директор VCP Travel

Редакция сайта ТАСС

© IMAGO/ Steinsiek.ch via Reuters Connect

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Если Евросоюз действительно ограничит выдачу шенгенских мультивиз россиянам, эта мера будет носить демонстративный характер, так как реальная практика выдачи виз странами Шенгенской зоны уже давно соответствует декларируемым ограничениям. Об этом сообщил ТАСС эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор VCP Travel Михаил Абасов.

"Анализ текущей ситуации позволяет сделать вывод, что принимаемые меры носят в большей степени демонстративный характер. Реальная практика выдачи виз странами Шенгенской зоны уже давно соответствует декларируемым ограничениям - получение даже шестимесячного шенгена стало исключительным случаем. Таким образом, официальные заявления лишь фиксируют сложившееся положение дел, не привнося существенных изменений в существующую процедуру получения виз", - сказал он.

По словам эксперта, символический характер этих инициатив становится особенно очевидным при рассмотрении статистики: если в доковидный период россиянам ежегодно выдавалось около 6 млн шенгенских виз, то сейчас эти показатели сократились более чем в 10 раз. "Фактически Европейский союз лишь законодательно оформляет уже сложившуюся практику, сохраняя при этом пространство для маневра на случай возможной нормализации отношений в будущем", - объяснил он.

Абасов отметил, что ЕС продолжает демонстрировать последовательный курс на ужесточение визовой политики в отношении российских граждан. После заявлений о прекращении выдачи многократных шенгенских виз "в большинстве случаев" логичным следующим шагом может стать официальное ограничение туристических поездок при сохранении возможности поездок по гуманитарным причинам и для посещения близких родственников.

"Финальной точкой в этой эскалации мог бы стать полный отказ от въезда российских туристов, однако такой сценарий представляется маловероятным в среднесрочной перспективе, поскольку он означал бы окончательный разрыв диалога между Европой и Россией, к чему ни одна из сторон пока не готова", - резюмировал он.

Ранее газета Politico со ссылкой на европейских чиновников сообщила, что Евросоюз в большинстве случаев прекратил выдачу гражданам России многократных туристических виз в страны Шенгенской зоны. По данным издания, ЕС также работает над более строгими ограничениями, направленными на сокращение числа посещающих страны Евросоюза россиян. Politico отмечает, что новые правила могут вступить в силу на этой неделе.