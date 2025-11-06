Хуснуллин похвалил Херсонскую область за темпы социально-экономического развития

Как отметил губернатор Владимир Сальдо, уложиться в сроки региону помогает рабочая группа при правительстве РФ

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин © Алексей Майшев/ POOL/ ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 6 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам рабочей поездки в Херсонскую область положительно оценил темпы реализации программы социально-экономического развития региона.

"Мы сегодня сделали предварительную оценку итогов года, наметили планы, которые нужно реализовать до конца года. Хочу отметить из положительного, что финансирование всей программы социально-экономического развития [Херсонской области] идет неплохими темпами. Мы посмотрели программу развития жилищного строительства: из позитивного могу отметить, что уже застройщики приступили к строительству жилья", - сказал Хуснуллин журналистам после совещания во развитию области.

Как отметил губернатор Владимир Сальдо, уложиться в сроки региону помогает рабочая группа при правительстве РФ.

"Успехи, которые уже достигнуты, не были бы возможны, если бы не работала правительственная рабочая группа, которую возглавляет Марат Шакирзянович. Системный подход, который эта группа организовывает, дает возможность структурировать все те задачи, которые стоят перед Херсонской областью. Они у нас сложные, мы прошли через серьезнейшие испытания и после эвакуации (с правобережья Днепра в конце 2022 года - прим. ТАСС), и после разрушения Каховской плотины. Поэтому планы, которые были созданы, в очередной раз пришлось корректировать. Но они были скорректированы таким образом, что отвечают существующим реалиям", - сказал журналистам глава региона.