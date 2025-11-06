Ростехнадзор приостановил добычу угля на шахтах "Юбилейная" и "Есаульская"

Такая мера будет действовать 90 суток

КЕМЕРОВО, 6 ноября. /ТАСС/. Сибирское управление Ростехнадзора приостановило выемку угля в лаве № 16-20 на шахте "Юбилейная" в Кузбассе. Также приостановлены горные работы на шахте "Есаульская", сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

"О временном запрете деятельности: 31 октября 2025 года на ведение горных работ в лаве №16-20 ООО "Шахта "Юбилейная" за превышение допустимой концентрации метана в очистном забое. Решение Ростехнадзора - 90 суток", - написал Виль.

В шахте "Есаульская" произошло травмирование работника, в результате чего 30 октября работы по выемке угля в лаве №29-35 ООО были приостановлены. 4 ноября здесь также произошел инцидент - нарушение электроснабжения, повлекшее остановку вентилятора главного проветривания. "В настоящий момент все работы на шахте (кроме работ по жизнеобеспечению) приостановлены Ростехнадзором, материалы переданы в суд", - добавил Виль.

Шахта "Юбилейная" принадлежит холдингу "Топпром" и работает в Новокузнецке, годовой объем добычи - до 2 млн тонн. Шахта "Есаульская" принадлежит Распадской угольной компании - крупнейшему производителю коксующегося угля в РФ.