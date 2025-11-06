Армения рассматривает импорт разных товаров из России через Азербайджан

Необходимо также понять, как на практике может осуществляться экспорт, отметил армянский премьер-министр Никол Пашинян

ЕРЕВАН, 6 ноября. /ТАСС/. Армения рассматривает возможность импорта разных товаров из России железнодорожным путем через территорию Азербайджана. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Никол Пашинян, комментируя ввоз из РФ партии пшеницы по железнодорожному маршруту транзитом через Азербайджан впервые с 90-х годов.

"В настоящее время формируются заявки на импорт различных товаров из России через территорию Азербайджана. Также необходимо понять, как на практике может осуществляться экспорт товаров из Армении по тому же маршруту в Россию или Казахстан", - отметил он.

В ночь на 6 ноября в Армению прибыла партия пшеницы объемом около 1 000 тонн, отправленная Россией через Азербайджан. РФ уже объявила, что в ближайшее время отправит в Армению через Азербайджан еще 132 вагона пшеницы.