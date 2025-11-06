Глава МИД Франции призвал к санкциям против магазина Shein на уровне ЕС

Страна считает необходимым ужесточить меры в отношении других китайских платформ

Редакция сайта ТАСС

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро © Christophe Petit Tesson/ Pool Photo via AP

ПАРИЖ, 6 ноября. /ТАСС/. Франция выступает за введение санкций против интернет-магазина Shein на уровне Евросоюза и считает необходимым ужесточить меры в отношении других китайских платформ. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радио Franceinfo.

Глава французской дипломатии приветствовал решение премьер-министра страны Себастьена Лекорню начать процедуру приостановки деятельности Shein на территории Франции, а также начать процедуру блокировки сайта этой компании через суд. При этом Барро выразил убеждение, что эта платформа не соблюдает принятые ЕС в 2022 году правила и это требует "жестких мер" со стороны Еврокомиссии, не уточнив, о каких конкретно нарушениях идет речь. Он напомнил, что ЕК "уже давно занимается вопросами, связанными с Китаем и другими платформами", и выразил мнение, что деятельность этих игроков в сфере коммерции или же в социальных сетях "угрожает общественному порядку, безопасности и качеству публичных дебатов".

"Все это мы закрепили в правилах, которые не соблюдаются. И поэтому ЕК спустя три года после их принятия должна принять жесткие меры. Министр экономики и министр-делегат по цифровым технологиям подали соответствующий запрос в европейские органы. Я поддерживаю этот шаг, и [считаю, что] ЕК должна применить санкции. Они могут достигать 6% от мирового оборота, что не является незначительной суммой", - сказал Барро.

Также министр признал, что существует проблема конкуренции китайских интернет-магазинов с малым бизнесом во Франции и заявил, что без вмешательства властей "малые предприятия исчезнут" и это будет означать "смерть городов и деревень". В этой связи он выступил за введение налога в размере €2 на небольшие посылки, поскольку, по его словам, они "наводнили" почтовые отделения, при этом в них якобы "есть контрафактные и вредные для здоровья товары". "Это недопустимо, мы должны восстановить контроль над нашими границами в отношении товаров, ввозимых на территорию Евросоюза и Франции", - заключил он.

Блокировка Shein

В среду Министерство экономики и финансов Франции сообщило, что начало по поручению премьер-министра Себастьена Лекорню процедуру приостановки деятельности Shein. У платформы будет 48 часов на то, чтобы доказать свое соответствие законам Франции и общеевропейским нормам, в противном случае ее работа будет запрещена на территории страны.

Решение властей было обнародовано на фоне скандала, связанного с продажей через платформу секс-кукол, выглядящих как несовершеннолетние. 3 ноября после волны публикаций в СМИ платформа объявила о снятии с продажи не только данного товара, но и всех секс-кукол, а также о внедрении механизма по противодействию обхода продавцами ограничений. По информации газеты Le Parisien, один человек, купивший куклу, был задержан в департаменте Буш-дю-Рон, куда была доставлена посылка. При этом, как уточняет телеканал BFMTV, позже выяснилось, что заказывал он ее не через Shein, а через французский интернет-сайт, в отношении которого, однако, до сих пор не начато расследование.

Примечательно, что в начале недели представителей платформы вызвали для дачи показаний перед депутатами Национального собрания Франции. Беседа должна была состояться в течение 15 дней, после чего депутаты должны были подготовить отчет. Однако о проведении соответствующих слушаний пока не сообщалось.

До скандала во французских СМИ на протяжении нескольких недель публиковались материалы о том, что Shein пропагандирует так называемую быструю моду, продавая по низким ценам вещи невысокого качества, в процессе производства которых встает вопрос о соблюдении прав людей, задействованных на производствах, и о влиянии этих производств на экологию. Сенаторы и депутаты в свою очередь заявляли о необходимости принятия законодательных ограничений на распространение подобной "быстрой моды", один закон был принят еще в июне 2025 года.

Несмотря на это, компания объявила об открытии собственного магазина в торговом центре BHV Marais на торговой улице Риволи близ мэрии Парижа, в среду магазин принял первых покупателей. Ряд активистов с плакатами, содержащими осуждающие компанию лозунги, провели акцию протеста перед входом в здание в среду утром, однако полиция спустя непродолжительное время вынудила их прекратить акцию.