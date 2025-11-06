Бюджет РФ в ноябре может недополучить 48 млрд рублей нефтегазовых допдоходов

Основной фактор - положительное отклонение демпфирующей составляющей в результате превышения биржевыми ценами на моторное топливо предельно допустимого отклонения от их установленных значений

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Федеральный бюджет РФ в ноябре 2025 года может недополучить 48 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов, говорится в сообщении Минфина России.

"Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в ноябре 2025 года в размере минус 48 млрд руб. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам октября 2025 года составило 45,3 млрд руб.", - сказано в сообщении.

Отмечается, что основной фактор - положительное отклонение демпфирующей составляющей в результате превышения биржевыми ценами на моторное топливо предельно допустимого отклонения от их установленных значений. "Такой эффект носит разовый характер с учетом проектируемых изменений законодательства, планируемых к распространению в том числе на правоотношения, возникшие в отчетном периоде (с 1 сентября 2025 года), что потребует пересчета сумм возмещения", - подчеркнули в Минфине.