В Подмосковье в 2026 году планируют направить на здравоохранение около 180 млрд рублей

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Порядка 180 млрд рублей планируется предусмотреть в бюджете Московской области на следующий год на систему здравоохранения. Средства будут направлены на повышение качества предоставляемой помощи, обновление медицинского оборудования, привлечение и поддержку кадров, сообщила пресс-служба Московской областной думы.

"В проекте бюджета Московской области на 2026 год предусмотрено порядка 180 млрд рублей на госпрограмму "Здравоохранение Подмосковья". <…> Это масштабные инвестиции в самое ценное: здоровье и благополучие наших граждан, в доступность и качество медицинской помощи для каждого. Здесь мы действуем комплексно. С одной стороны, критически важно обеспечить наши медицинские учреждения современной, высокотехнологичной аппаратурой. На эти цели в 2026 году запланировано порядка 15,8 млрд рублей, из которых 15,1 млрд предусмотрены бюджетом региона. Это позволит закупить более 16 тыс. единиц нового оборудования", - привели в пресс-службе слова председателя комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева.

Он добавил, что в 2026 году в регионе продолжится работа по привлечению врачей и предоставлению медицинским кадрам мер поддержки. Так, в 2026 году на социальную поддержку работников системы здравоохранения предусмотрено почти 5,9 млрд рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев внес в Московскую областную думу проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Его ключевые приоритеты базируются на укреплении социальной защиты населения, повышении качества жизни, модернизации инфраструктуры и экономики, а также последовательной реализации национальных целей развития. В 2026 году объем доходов бюджета запланирован на уровне около 1,3 трлн рублей, расходов - почти 1,4 трлн рублей. Дефицит составит 6%.