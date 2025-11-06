A2:Research: около 40% россиян верят в оптимистичный сценарий развития автопрома в РФ

Ещё 27% опрошенных выбрали нейтральную позицию, считая, что существенных изменений не произойдет

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Почти 38% респондентов верят в оптимистичный сценарий развития автопрома в России и считают, что российские автомобили смогут удовлетворить потребности внутреннего рынка, говорится в исследовании каршерингового сервиса "Ситидрайв" и аналитического агентства A2:Research, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Опрошенным задали вопрос, как они оценивают перспективы развития отечественного автопрома в ближайшие пять лет. Почти 38% верят в оптимистичный сценарий - российские автомобили смогут удовлетворить потребности внутреннего рынка. Ещё 27% выбрали нейтральную позицию, [считая], что существенных изменений не произойдет. И 24% оценили перспективы пессимистично", - говорится в исследовании.

Что касается идеи возрождения российских и советских автобрендов на базе китайского автопрома, то мнения респондентов разделились поровну: 40% "за" и 40% хотели бы видеть исключительно локальное производство (остальные затруднились ответить). При этом в топ-3 марок, которые пользователи хотели бы видеть на дорогах, вошли: "Волги" (37%), "Чайки" (33%) и ИЖ (16%).

Респондентам показали список из автобрендов и спросили, знают ли они, какие из них собирают в России. Абсолютными лидерами по правильным ответами стали: "Москвич", Haval, SWM, Solaris, Chery и Evolute. Об их локализации знают от 11 до 50% опрошенных. При этом о том, что такие марки как Jaecoo, Tenet, Kaiyi, Jetour также собирают в РФ, знают всего от 1,5 до 5% респондентов. Почти 15% россиян уверены, что и Changan собирается в России, но это не так.

Согласно исследованию, 37% опрошенных регулярно следят за новинками китайского автопрома, которые появляются в России. При этом, из всех опрошенных только чуть больше четверти (28%) планирует покупку автомобиля в перспективе трех лет. Почти половина из них (43%) предпочтут авто китайской сборки. Второе место разделили авто европейского и корейского производства (19% и 18% соответственно), а российский автопром выбрали 12% респондентов. Меньше всего пользователи задумываются о японских машинах.

В опросе приняли участие 1 208 респондентов из 17 крупных городов России, включая Петербург и Москву.