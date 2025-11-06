Пашинян: сценарий национализации "Электросетей Армении" зависит от их стоимости

По словам премьер-министра республики, если цена будет высока, правительство пойдет по второму сценарию - "компания приватизируется частной профессиональной авторитетной компанией"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян © Евгений Биятов/ POOL/ ТАСС

ЕРЕВАН, 6 ноября. /ТАСС/. Сценарий национализации компании "Электрические сети Армении" российского бизнесмена Самвела Карапетяна будет зависеть от оценки стоимости компании. Об этом в беседе с журналистами заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы сформулируем свою позицию после соответствующего решения КРОУ (Комиссии по регулированию общественных услуг Армении - прим. ТАСС). <…> На заседании "Гражданского договора" я уже говорил, что существуют два сценария и они в силе", - сказал глава армянского правительства. Пашинян отметил, что все будет зависеть от оценки стоимости компании.

По его словам, если цена будет высока и станет очевидна невозможность покупки компании за средства из государственного бюджета, правительство пойдет по второму сценарию. "Второй сценарий - компания приватизируется частной профессиональной авторитетной компанией с неким участием правительства", - сказал Пашинян. При этом он признал, что в обоих случаях компании будет заплачено.

Ситуация вокруг "Электросетей"

18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали Карапетяна. Ему инкриминируются публичные призывы к захвату власти. Бизнесмен вину не признает. Ереванский суд арестовал его на два месяца. После этого в отношении бизнеса Карапетяна начались проверки, закрыто несколько пиццерий ООО "Пицца Ташир" в Ереване и областях страны. Кроме того, власти страны инициировали процесс национализации ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащего Карапетяну.

Ранее Совет защиты Самвела Карапетяна сообщил, что 22 июля 2025 года чрезвычайный арбитраж, назначенный Арбитражным институтом Торговой палаты Стокгольма, обязал правительство Армении воздержаться от шагов, направленных на экспроприацию принадлежащей Карапетяну компании "Электрические сети Армении". В правительстве Армении заявили, что по вопросу "Электросетей" приоритет отдадут собственному законодательству.