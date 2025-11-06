В Москве назвали приоритетом повышение производительности труда в сфере услуг

Заммэра Мария Багреева отметила, что наибольший отклик по федпроекту поступил из сферы туризма

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Сфера услуг является наиболее приоритетной областью для повышения производительности труда в Москве. Об этом на пленарной сессии VII Федерального форума "Производительность 360" сообщила заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

"На самом деле экономика нашего города построена на экономике услуг. Это разного рода услуги, начиная от высокопроизводительных, высокоинтеллектуальных услуг, таких как IT, наука и большое количество сервисов, которые на сегодняшний день присутствуют в финансовой сфере. Большая сфера гостеприимства, большая сфера торговли, услуг общественного питания, бытовых услуг - это основа экономики. Для нас, на самом деле, стоит первоочередная задача по повышению производительности именно в [сфере] услуг", - рассказала Багреева на сессии "Новая структура экономики через призму производительности труда".

Заммэра подчеркнула, что хотя 60% участников федерального проекта по повышению производительности труда в столице - это промышленные предприятия, компании из сферы услуг также активно вовлекаются в участие. Багреева отметила, что в последнее время наибольший отклик по федпроекту поступил из сферы туризма. Так, в октябре столичные власти организовывали выезд столичных отельеров к коллегам в Дубае для обмена опытом.

"Я думаю, что в ближайшее время по разным отраслям мы будем аналогичные проекты организовывать, когда у московских предприятий будет возможность посмотреть на лучший передовой опыт, понять, что оттуда можно воспринять", - добавила заммэра.

ТАСС - генеральный информационный партнер VII Федерального форума "Производительность 360".