"А7" запустила обеспеченный золотом вексель для международных расчетов

По информации компании, такой вексель подходит для расчетов с иностранными контрагентами

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Платформа международных платежей "А7" запустила обеспеченный золотом вексель для внешнеэкономической деятельности (ВЭД) юридических лиц. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Платформа международных платежей "А7" объявляет о запуске векселя для внешнеэкономической деятельности (ВЭД) юридических лиц, который обеспечен золотом. Вексель добавляет особые возможности привычному инструменту и дает дополнительную защиту средствам держателя", - отмечается в сообщении.

По данным компании, такой вексель подходит для расчетов с иностранными контрагентами. "Его можно использовать для оплаты контрактов в любой удобной валюте. У обеспеченного золотом векселя есть еще одно преимущество - доходность. Ставка фиксированная - 10% годовых независимо от валюты номинала векселя. Проценты будут начисляться ежемесячно со дня покупки, а выплачиваться при погашении", - добавили в пресс-службе.

Также вексель подходит для оплаты сделок золотом.