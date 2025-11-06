ЦБ: динамика курса рубля не должна создавать рисков для инфляции

В Банке России отметили, что укрепление российской валюты с начала года в основном уже отразилось в ценах

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Динамика курса рубля при отсутствии существенных внешних шоков не должна создавать рисков для инфляции в ближайшие месяцы, следует из резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.

"Укрепление рубля с начала года в основном уже отразилось в ценах. Было отмечено, что компании в свои бизнес-планы закладывают более слабый курс, чем его текущие уровни. Поэтому при отсутствии значимых внешних шоков динамика курса не должна создавать существенных рисков для инфляции в ближайшие месяцы", - говорится в документе.