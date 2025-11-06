В поправках к II чтению бюджета сохраняются льготы при покупке российского ПО

Кроме того, в блоке налоговых поправок предусматривается совершенствование налогообложения в области международных взаимоотношений

Редакция сайта ТАСС

Министр финансов РФ Антон Силуанов © Сергей Гунеев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2026-2028 гг. будут предусматривать сохранение льготы на уплату НДС при покупке отечественного программного обеспечения. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства России.

"Так, предлагается сохранить освобождение от НДС при реализации прав на российское программное обеспечение, дать возможность организациям радиоэлектронной промышленности для применения пониженных страховых взносов, учитывать в доле профильных доходов не только доходы от реализации оборудования для производства электронной компонентной базы и радиоэлектронной продукции, но и доходы от услуг", - сказал он.

Кроме того, в блоке налоговых поправок предусматривается совершенствование налогообложения в области международных взаимоотношений. "Предлагается продлить действие отдельных норм, смягчающих для бизнеса последствия приостановки соглашения об избежании двойного налогообложения", - добавил министр.